Milan | Pobega insidia Musah

(Di martedì 31 ottobre 2023) Yunusé stato uno dei migliori in campo in Napoli-. Il centrocampista americano si è integrato bene in rossonero, diventando...

... con Zielinsky e Lobotna neutralizzati da Rejnders e Musah, ma inseriree abbassare i ritmi ... Eppure questoè a 3 punti dalla vetta avendo avuto un calendario folle e con ancora la ...

Napoli-Milan, la probabile formazione rossonera: più Musah di Pobega Pianeta Milan

Napoli Milan, ballottaggio Musah-Pobega a centrocampo Milan News 24

Come o forse peggio di Olivier Giroud. Rafael Leao non ha per nulla preso bene la sostituzione nei minuti finali di Napoli-Milan.Leao e Giroud non hanno preso benissimo il cambio di ieri nella partite finale della sfida al Maradona contro il Napoli.