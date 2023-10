Milan | Pioli è ancora “on fire”?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 ottobre 2023) Quella appena trascorsa in casaè stata a tutti gli effetti una vera e propria settimana da incubo. Probabilmente è prematuro parlare di crisi ma indubbiamente iniziano ad emergere alcuni segnali per nulla confortanti. Certo, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno si potrebbe dire che i rossoneri, dopo 10 giornate di campionato, inseguono da vicino Inter e Juventus e quindi sono a pieno titolo coinvolti nella lotta scudetto; anche in Champions, nonostante un girone d’andata deludente con ilprovvisoriamente fanalino di coda nel proprio raggruppamento, i giochi sonoaperti e con un paio di vittorie al ritorno (sfruttando magari i 2 match casalinghi con PSG e Borussia Dortmund) potrebbe tornare in corsa per il passaggio agli ottavi. Osservando il tutto con un livello maggiore di approfondimento non si può però non ...