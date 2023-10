Milan | è sparito Leao… cosa succede al portoghese

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilha perso il suo punto di riferimento: da diverse partite Leao non riesce più a essere incisivo in avanti Ilha perso il suo punto di riferimento: da diverse partite Leao non riesce più a essere incisivo in avanti. Qualche buona giocata sì, ma anche tanti errori, pochi gol e soprattutto tanto nervosismo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo ile in parte c’è anche la situazione agenti a movimentare le questioni. Con Pioli ha già chiarito nella notte di ritorno da Napoli, ma ai rossoneri serve di più e ritrovare il vecchio Leao.