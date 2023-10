Milan | con Adli titolare si vince | il francese è sempre più importante

Leggi su dailymilan

(Di martedì 31 ottobre 2023) I numeri e le statistiche nel calcio magari non raccontano tutta la verità, ma buona parte decisamente sì. Ecco perché i dati sulle ultime vittorie delcondevono far riflettere: con ilin campo dal primo minuto, il Diavolo ha quasivinto. Prendiamo in esame le ultime 7 partite.contro Cagliari, Lazio e Genoa: tre vittorie per la squadra di Stefano Pioli. Transalpino in panchina, almeno all’inizio, contro Borussia Dortmund, PSG e Napoli: due pareggi e una sconfitta, rovinosa, per i rossoneri. C’è un’unica eccezione, ovvero la partita delgiocata e persa contro la Juventus. Ma è chiaro che un match giocato quasi interamente in inferiorità numerica non sia troppo utile a questa particolare ...