... Veronica Bernardi (Roma), Ginevra Moretti (Juventus), Monica Renzotti (), Giada Pellegrino ... Nutrizionista: Vito Flavio Valletta; Tutor: Alessandro Milani; Segretario: RossanaFerrara. ...

Milan, Cerruti: “Calciomercato sopravvalutato. Infortuni sottovalutati” Pianeta Milan

Genoa-Milan, Cerruti: "Pioli ha sbagliato, ma se si vincono queste ... Radio Rossonera

Un gol all’ultimo minuto di Cambiaso per tornare al primo posto dopo tre anni, in attesa della risposta di Inter e Milan. Giusto, giustissimo, così perché la Juventus domina dall’inizio alla fine di 1 ...Errare è umano, perseverare è diabolico. Proprio come ha fatto il Milan che rappresenta un diavolo, “rosso come il fuoco e nero come la paura che dovremo incutere agli avversari”, secondo quando annun ...