Milan | Cardinale e Pioli vogliono Ibrahimovic | ma c’è un nodo da sciogliere

, Ibra al centro dei pensieri di CardinaleAppare evidente, dunque, che alserva qualcuno ... ma Gerry, non è un segreto, sta pensando da tempo a Zlatan Ibrahimovic. E' certamente ...

CorSera - Milan, Cardinale rivuole Ibrahimovic: ecco perchè Milan News

Ibra detta le condizioni al Milan per tornare: sì di Cardinale e Pioli Calciomercato.com

Resta sotto accusa ed in bilico il ruolo di Rudi Garcia, a causa dello scarso rendimento del Napoli in alcune sfide. Il focus. Nonostante l’emozionante rimonta che ha… Leggi ...Il clima nell'ambiente rossonero, come spesso accade quando le vittorie faticano ad arrivare, non è dei migliori.