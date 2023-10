Milan | aumenta la concorrenza per Gimenez

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilnon perde di vista Santiago, ma la: come riferisce la stampa spagnola, anche il Barcellona valuta l'attaccante...

Equita ha confermato a " Buy " la raccomandazione su d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR, e ha alzato il target price a 6,60 euro per azione (+14%). La revisione del giudizio è arrivata in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023, prevista per il 9 novembre. "...

MILAN, AUMENTA LA CONCORRENZA PER OUÉDRAOGO: SPUNTA L'EINTRACHT - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan si illude, poi butta due punti al "Maradona". E la frustrazione degli interpreti aumenta TUTTO mercato WEB

prevede anche un aumento dello stipendio del giocatore. Una scelta in contro tendenza con quella del Newcastle che, se confermata la squalifica di Tonali, è pronto a sospendere il compenso pattuito ...UCapital24 - social network economico e finanziario quotato sull'Euronext Growth Milan - ha comunicato che l'assemblea degli ... Contestualmente, l’assemblea ha provveduto a deliberare l’aumento di ...