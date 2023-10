Michelle Marie Castiello | “Dalle fotocopie ai palinsesti in ‘rosa’ | così ho superato il confronto con mio padre”

Leggi su funweek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il Pink di RID 96,8 FM si tinge di arcobaleno, nella radio di una società sempre più inclusiva Stare vicino alle donne italiane per intrattenerle con un sorriso, ma anche per ricordare loro ogni giorno, in radio, che “una donna che lavora è una donna libera”. È questa la ‘vision’ di, imprenditrice romana, Ceo ed editore di RID 96.8 FM, Radio Incontro Donna. La, tra le più giovani imprenditrici italiane alla testa di un’emittente radiofonica, ha ideato una radio con ‘focus’ sulle donne, unendo speaker ed esperti del settore di cui parlano e un palinsesto studiato con programmi divisi per fasce orarie, che rispondono alle diverse esigenze degli ascoltatori e, soprattutto, delle donne. Il pink è il colore che caratterizza la ‘brand identity’ di RID, ma che sottende molto altro: un ...