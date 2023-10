Michelle Hunziker | Halloween horror nel castello ?infestato? dagli spiriti di due amanti | «Abbiamo dormito qui» Con chi?

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha scelto una location "infestata" per il suo. Si tratta di unche pare abbia delle anime vaganti di duemorti suicidi per amore. Intanto, la...

Tags: alessiamarcuzzi alessiamarcuzzifigli balivo boomerissima caterinabalivo gossip lavoltabuona marcuzzi miafacchinetti rai2 sifb tommasoinzaghi tv Articolo precedentericorda il ...

Michelle Hunziker: «Facile essere in forma con soldi e tempo Allenarsi tre volte al giorno è un impegno lavor ilmessaggero.it

Michelle Hunziker: “Pensate che sia facile essere in forma avendo soldi e tempo Non si tratta di… Il Fatto Quotidiano

Michelle Hunziker sfida le critiche sul suo fisico, sottolineando che mantenersi in forma riguarda la salute, non la ricchezza o l'estetica.Michelle Hunziker è tornata a parla del periodo più difficile della sua vita e della setta che ha cercato di manipolarla. Michelle Hunziker si è confessata a cuore aperto in merito al periodo buio e ...