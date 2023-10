Michael Jackson | è online il trailer di “THRILLER 40” | in uscita il documentario sulla creazione dell’album

... un film di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, David Denman,A. Dunn, Matt Jones, ... un film di Rob Reiner, conDouglas, Annette Bening, Martin Sheen,J. Fox, Anna Deavere ...

Michael Jackson, un documentario celebra i 40 anni di Thriller. Ecco il trailer WIRED Italia

Thriller 40, il trailer del documentario sull'album di Michael Jackson Sky Tg24

È firmato dal regista Peter Jackson, al suo debutto dietro la macchina da presa di un videoclip musicale, il video ufficiale di Now And Then, l'ultima canzone dei Beatles, che uscirà alle 15 di venerd ...Per la prima volta regista in ambito musicale, sarà Peter Jackson a firmare il video di "Now And Then", ultimo inedito dei Beatles.