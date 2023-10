Michael Jackson | a 40 anni dalla sua pubblicazione | ecco il documentario sul disco più venduto di tutti i tempi | ‘Thriller’ VIDEO

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 2 dicembre esce su Paramount+ in Italia e su MTV a livello internazionale “THRILLER 40”, ilsulla creazione dell’album dipiùdi. A quarant’di “Thriller“, il regista Nelson George porta i fan indietro nel tempo per rivivere la creazione dell’album record e il rilascio dei cortometraggi correlati che hanno ridefinito per sempre il formato deimusicali. Con filmati inediti ed interviste esclusive, “THRILLER 40” racconta la creazione di un fenomeno globale pre-internet, unico nel suo genere e senza precedenti. “Thriller” ha reso celebree continua ancora oggi a influenzare ...

A più di 40 anni dalla sua uscita, Thriller diè ancora un capolavoro della musica pop. Un documentario in arrivo il 2 dicembre lo racconta. Il ...

Un documentario celebra l'album Thriller di Michael Jackson Artribune

Michael Jackson, un documentario celebra i 40 anni di Thriller. Ecco il trailer WIRED Italia

Dopo "Get back", si rinnova la collaborazione tra Peter Jackson e i Beatles. Porta la firma del regista, noto ai più per aver diretto "Il signore degli anelli", il videoclip ufficiale di "Now and then ...Il 2 dicembre esce su Paramount+ in Italia e su MTV a livello internazionale “THRILLER 40”, il documentario sulla creazione dell’album di Michael Jackson più venduto di tutti i tempi. A quarant’anni ...