Mi sentivo inadeguato | la rivelazione di Fonzie nella sua autobiografia

Henry Winkler , l'amato Arthur Fonzarelli di Happy Days , festeggia il suo 78esimo compleanno (il 30 ottobre) con la sua autobiografia Being Henry. The Fonz and beyond , che uscirà per Celadon Books ...

Henry Winkler racconta la sua dislessia. «Anche quando ero all'apice della fama con "Happy Days" mi sentivo...

Anche nel bel mezzo di “Happy Days”, all’apice della mia fama e del mio successo, mi sentivo imbarazzato, inadeguato. Ogni lunedì, alle dieci, facevamo una lettura a tavolino della sceneggiatura di ...Henry Winkler ha scritto la sua prima autobiografia, nella quale ha raccontato non solo la sua carriera strepitosa, ma anche alcune difficoltà che ...