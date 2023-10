' Metti la psoriasi fuori gioco' | a Milano evento per Giornata mondiale

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - A pochi giorni dalladella(29 ottobre), Ucb Pharma organizza al'aperto al pubblico 'la', con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia autoimmune che in Italia interessa circa 2 milioni di persone, colpisce la pelle e non solo, e può influire anche molto negativamente sulla qualità di vita dei pazienti. L'appuntamento - fissato per il 6 novembre, alle 18 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8 - è parte della campagna di sensibilizzazione partita il 2 marzo scorso con lo scopo di fare awareness tra la popolazione sui sintomi e le cause della, promuovere la ...