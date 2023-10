Meteo da Milano a Roma | da domani 10 giorni di pioggia | allerta per ‘venerdì nero’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il maltempo domina la scena e verso il weekend calano le temperature Ladominerà ilin Italia per 10, con un peggioramento che sarà via via più evidente dae dal 2 novembre, con l’temporali che dal Nord si sposteranno anche al Centro e al Sud. Le temperature, che ancora si avvicinano ai 30 gradi al Meridione, inizieranno a calare man mano che ci si avvicina al weekend. Da domenica 5 novembre, l’autunno dovrebbe diventare padrone totale della scena. Il maltempo che caratterizza l’Italia si inserisce nel quadro di un’Europa è dominata da cicloni, alcuni dei quali ‘storici’. Sul settore di Nord-Ovest, intorno alle Isole Britanniche, per tutta la settimana si scateneranno cicloni atlantici con la potenza di uragani: la pressione nell’occhio di questi cicloni inglesi ...