Messi | 'Pallone d'Oro? Ora tocca ad Haaland e Mbappè'

Commenta per primo Di seguito la classifica finale deld'Oro 2023: 1° Lionel(PSG/Inter Miami, Argentina) 2° Erling Haaland (Man City, Norvegia) 3° Kylian Mbappe (PSG, Francia) 4° Kevin de Bruyne (Man City, Belgio) 5° Rodri (Man City, ...

Messi vince il Pallone d'oro 2023: è l'8° trionfo La Gazzetta dello Sport

Pallone d'Oro 2023 a Messi, la classifica completa: Osimhen 8º, Kvaratskhelia 17°, Lautaro 20° Sport Fanpage

Il Pallone d’Oro 2023 va a Lionel Messi (nella foto) che si aggiudica il prestigioso trofeo per l’ottava volta in carriera. Alle spalle dell’argentino si sono classificati l’attaccante del Manchester ...MESSI PALLONE D'ORO - Lionel Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. L'argentino è il successore di Karim Benzema come miglior giocatore nell'anno 2023. Al secondo posto Kylian Mbappé, mentre ...