Messi Pallone d’Oro | Matthäus | “Votazione farsa | doveva vincerlo un altro”

Lioneltorna a vincere und'Oro , ma un altro ex vincitore del prestigioso torneo non si trova particolarmente d'accordo con l'esito della votazione. 'Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio ...

È giusto che Leo Messi abbia vinto il Pallone d'Oro 2023 Per i francesi no Corriere della Sera

Pallone d'Oro 2023: il vincitore è Leo Messi TGLA7

Lionel Messi, fresco di conquista dell’ottavo Pallone d’Oro, ha commentato lo storico risultato attraverso il proprio account Instagram: “Ho solo parole di gratitudine per tutte le persone in tutto il ...Per i viola c'è quindi da salvare "un'ora di bel calcio che mette in primo piano l'argentino, giocatore di grandi prospettive". Da sottolineare anche la prova di Pietro Terracciano, uscito ...