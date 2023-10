Messi Pallone d’Oro “è una farsa” | Matthaus durissimo | chi avrebbe dovuto vincerlo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nessuna sorpresa. Lionelera il favorito della vigilia per la vittoria del, forte del Mondiale vinto con la sua Argentina, e la cerimonia di ieri non ha stravolto il risultato. Sono 8 Palloniper Leo, nessuno come lui. L’assegnazione delfa spesso discutere e anche questa volta, nonostanteabbia vinto in edizioni più ‘dubbie’, ha generato grosse polemiche. Il commento diLotharnel 1990, non ha nascosto il suo disappunto per la vittoria della ‘Pulce’. A suo giudizio, il premio sarebbeandare a Erling Haaland che ha chiuso la stagione da miglior marcatore in Champions League e in ...