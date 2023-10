Messi Pallone d' oro | dedica da brividi a Maradona e vittoria definitiva su Ronaldo

Il pensiero più bello lo ha ricevuto però dal suo grande erede, Leo, nel pieno della cerimonia di consegna del suo ottavod'Oro : " Oggi è il suo compleanno, non c'è posto migliore per ...

È giusto che Leo Messi abbia vinto il Pallone d'Oro 2023 Per i francesi no Corriere della Sera

Pallone d'Oro 2023: il vincitore è Leo Messi TGLA7

L’ultimo Pallone d’Oro della sua inimitabile carriera è stato forse il più atteso, ma comunque mai scontato. Dopo aver conquistato con la sua Argentina in Qatar il Mondiale tanto inseguito, Lionel ...Per celebrare l’ottavo Pallone d’Oro della carriera, adidas ha regalato a Messi 8 anelli in stile NBA raffiguranti un momento topico di ogni stagione in cui ha ricevuto il premio di France Football.