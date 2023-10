“Messi | Messi” | i tifosi provocano Cristiano Ronaldo | la risposta al coro | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Leocontinua a festeggiare la vittoria dell’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera e il paragone conè sempre di grande attualità. Il portoghese gioca con la maglia dell’Al Nassr e proprio oggi è sceso in campo per la partita di Coppa Saudita contro Al-Ettifaq. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore di CR7 e compagni e il gol è stato realizzato da Mane ai tempi supplementari. La partita ha fatto molto discutere anche per una reazione dell’ex Juventus. Nel corso della partita il portoghese ha zittito iavversari che dagli spalti intonavano il nome di Leo. Dalle tribune è partito una favore dell’argentino e Cr7 ha perso la testa: prima con un sorrisino e poi puntando l’indice alla bocca. Dopo il ...