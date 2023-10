Messi | l’ottavo pallone d’oro e l’inizio di una nuova era

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si è conclusa la 67° edizione di consegna del, uno dei premi individuali più importanti ma paradossalmente più discussi. Lionel(nella foto) si è aggiudicatoriconoscimento della sua carriera. Cerimonia che come sempre vede forti contrasti tra gli appassionati di calcio. Chi premia il numero di gol, chi il peso delle reti siglate, chi cerca di dare attenzione a calciatori con ruoli meno visibili ma lo stesso fondamentali per la vittoria finale. Tralasciando le varie polemiche, che fanno parte del gioco, questa cerimonia segna uno spartiacque fondamentale. Un assaggio lo abbiamo avuto già nella finale del discusso mondiale in Qatar 2022, Argentina contro Francia,contro Mbappé, la “old era” contro la “new era”. Una finale che, in qualunque modo fosse finita, ci avrebbe ...