Messi | giorno da dios | è il Pallone universale

Tant'è vero che esserepermette adi portarsi a casa l'ottavo Pallone d'Oro a 36 anni , l'età in cui tanti suoi coetanei lottano al massimo per il Pallone Gonfiato. Come tutti gli anni, ...

Nel giorno di Maradona, Leo Messi vince il suo ottavo Pallone D'oro ... CronacaQui.it

Messi e il ringraziamento speciale a Maradona nel giorno del suo ... Diretta

L’ottavo pallone d’oro di Lionel Messi è nella partita con la storia, giocata nel giorno del compleanno di Maradona nel campo dei destini incrociati, la rivincita del talento sull’atletismo, la ...Lionel Messi in questa serie parla di sé come non ha mai fatto prima. Il primo episodio della serie s'intitola The Messi Era. È l'era Messi per Inter Miami CF. È David Beckham a volere fortemente il ...