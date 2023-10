Messi e quell' ottavo pallone d' oro che sa di ' commiato'

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - Vincere ild'oro, l'della sua fantastica carriera, nell'anniversario della nascita di Diego Armando Maradona. Non c'era giorno più giusto per Lionelper consacrarsi, ancora una volta, come calciatore più forte del mondo. La 'pulce' è tornata trionfalmente a Parigi per baciare un trofeo che, dieci mesi dopo aver sollevato la Coppa del Mondo, in Qatar, con la maglia della sua Argentina, non poteva che avere un sapore speciale. Ed è stato proprio quel Mondiale strano, in terra qatarina durante le feste di Natale, ad avergli dato la possibilità di guardare, ancora una volta, tutti dall'alto verso il basso. "L'unico trofeo che mi mancava", ha ricordato durante la cerimonia organizzata dalla rivista France Football. La stagione con il Psg, infatti, aveva attraversato chiaroscuri: momenti di gioia, come la vittoria ...