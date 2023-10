Messi | Adidas celebra l’ottavo Pallone d’Oro dell’argentino con 8 anelli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lionelper l’ottava volta si aggiudica ile il suo sponsorha deciso dirlo con stile. Commissionata la creazione di otto iconiciin oro a 14 carati, ognuno con un design unico in onore dei risultati ottenuti dall’argentino e dedicati ad una specifica vittoria del Ballon d’Or. Alla fine dell’anno, ogni anello sarà disponibile all’asta e tutti i proventi saranno devoluti a enti di beneficenza selezionati da. Inoltre,lancia oggi anche la confezione X Crazyfast.1‘El Ocho’, che reimmagina la scarpa X Crazyfast firmata da Leo con una nuova colorazione ispirata alle tonalità che caratterizzano il Ballon d’Or. Gli 8 palloni sul lato della lato della ...

Per celebrare l’ottavo Pallone d’Oro della carriera, adidas ha regalato a Messi 8 anelli in stile NBA raffiguranti un momento topico di ogni stagione in cui ha ricevuto il premio di France Football.En golpe de marketing audaz para el mercado USA en el que ahora se mueve Lionel Messi, la marca ha tirado un guiño emotivo a la mítica fotografía del baloncestista Bill Russell luciendo los 8 anillos ...