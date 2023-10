"Meredith Caso chiuso. Ma c'è almeno un complice a piede libero"

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 31 ottobre 2023)Kercher fu uccisa la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007 a Perugia. Per l'omicidio Rudy Guede fu condannato a 16 anni di reclusione. Assolti in via definitiva, invece, Sollecito e Knox. L'esperta: "Per i giudici Amanda era nell'abitazione"