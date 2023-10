(Di martedì 31 ottobre 2023) Anche nelgli stipendi saranno più alti, ma solo per alcuni lavoratori che rientrano in precise fasce di reddito. Il governo Meloni ha infatti prorogato ildelinserendolo nella manovra finanziaria e diminuendo così il peso dei contributi previdenziali nelle buste paga...

... ma siamo sicuri che aumentare leil nero anziché diminuirlo non lo farà crescere Di sicuro ... si alimenterà il sommerso e i borghi delle nostre aree interne avranno qualche speranza indi ...

Meno tasse per le imprese che tornano in Italia dal 2024 Fiscomania.com

Meno tasse ma non per tutti: come funziona il taglio del cuneo fiscale nel 2024 Today.it

Lo stesso vale per le tasse universitarie: sono previste fasce di reddito in relazione a cui aumentano. In pratica, alla progressività del prelievo fiscale si è aggiunta una progressiva riduzione ...Il discorso è semplice. O un governo alza le tasse, o le abbassa. E questo governo ha deciso di alzarle. Prima la cedolare sugli affitti brevi era del 21%, ora sarà del 26%. Eppure hanno il coraggio d ...