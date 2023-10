Meno debito | più futuro L’appello dell’Acri e la linea Giorgetti

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non poteva non cominciare senza un ringraziamento della platea a Ignazio Visco, governatore uscente di Bankitalia, la 99esima Giornata del risparmio, promossa e organizzata dall’Acri, l’associazione delle fondazioni bancarie guidata da Francesco Profumo. Da domani, al vertice di Via Nazionale, arriverà Fabio Panetta, direttamente dal comitato esecutivo della Bce, dove è approdato nel 2020. Lo sapevano i banchieri e i manager presenti all’Auditorium della Tecnica presso la Confindustria, all’Eur così come i relatori della kermesse che dal 1924 fa il punto della situazione sulla capacità degli italiani di risparmiare e investire: Giancarlo, ministro dell’Economia, Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, unitamente agli stessi Visco e Profumo. ANATOMIA DEL RISPARMIO A prendere la parola per primo non poteva che essere lo stesso padrone di casa, Profumo. Il quale ...