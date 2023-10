Medio Oriente | Hamas avvisa l’Italia | “Dietro attacco palestinesi anche loro”

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Guerra inha volutore: lo ha fatto con un intervento da parte di Basem Naim, considerato uno dei leader del movimento palestinese La guerra incontinua ad andare avanti. Tanto da raggiungere il giorno numero 25. Una situazione che, con il passare del tempo, si fa sempre più complicata. Nel frattempo, però, proprio negli ultimi minutiil nostro Paese viene citato da coche hanno iniziato questo conflitto. Si tratta di. Parole che arrivano direttamente da uno dei leader di questo movimento palestinese come Basem Naim. Il capo del consiglio per le relazioni internazionali di Gaza è stato intervistato da ‘Agorà‘, su Rai 3. Guerra in...