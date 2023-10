Mediaset | il foglietto e il caso Giambruno | adesso parla Antonio Ricci

..."possono essere informati dal produttore. Si tratta di non far sapere al produttore cosa si sta facendo...". Lei ha tenuto nascosto questo punto di scaletta "Esattamente. Ho unsu ...

Antonio Ricci: "Se parla Giambruno è un casino..." Adnkronos

"Andrea Giambruno fatto fuori da Mediaset dopo i fuorionda" Today.it

Il papà di Striscia: "Giorgia Meloni non mi ha telefonato ma mi deve ringraziare perché, secondo me, le ho fatto una bella alzata per poter uscire da una situazione" "Non esiste il rovinafamiglie, le ...La governance della Rai alza il tiro sulla quota di pubblicità da raccogliere. Per sforare il tetto, imposto per legge, ci vorrà una norma in finanziaria, ...