Mauro Casciari | video intervista Viva Rai2! S2 | «Fiorello fa gruppo | è autoironico e scherziamo tanto fuori onda»

(Di martedì 31 ottobre 2023) La nostra, che racconta le novità della nuova stagione di, dalla prima al momento più bello, dallo stress per gli orari mattutini al rapporto con, al trasloco al Foro Italico Vi presentiamo la nostra, che racconta le novità dell’attesissima nuova stagione di, dalla prima appena trascorsa al momento più bello, dallo stress per gli orari mattutini al rapporto con, dal trasloco al Foro Italico al suo “sdoppiamento” con RTL 102.5. Il cast Con il cast composto da, Fabrizio Biggio,...

Questa seconda stagione vedrà ancora una volta il trio vincente dello scorso anno: Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e. 'Viva Rai2!' in queste settimane è già andato in diretta ...

Mauro Casciari, video intervista Viva Rai2! S2: «Fiorello fa gruppo, è ... Spettacolo.eu

“Viva Rai2!” fa il pieno di adv: sold out gli spazi di Domination Big ... Touchpoint News

Quarantacinque minuti di buonumore e imprevedibilità, dal 6 novembre si riparte con una nuova sede al Foro Italico di Roma ...Fiorello è Fiorello. Non perde occasione per fare di ogni opportunità uno show divertente e improvvisato. Ne spara di tutti i colori e tutti ci cascano. In questi giorni ha detto ...