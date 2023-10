‘Maurizio racconta…’ | la pandemia ha rallentato l’ascesa di Sinner | a differenza di Alcaraz?

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? L. Musetti (tennis) ? A. Bellandi (judo)? P. Sighel (short track) ? Nazionale curling femminile Atleta della settimana (uomo). Jannik(tennis): i numeri parlano da soli. Per il ventiduenne nativo di San Candido quarto titolo stagionale e decimo in carriera nel circuito ATP, eguagliando un certo Adriano Panatta. Inoltre, stabilisce il record di partite vinte in un anno solare: ora sono 56 con la vittoria in finale a Vienna, mai così tante per un italiano. E il 2023 non è ancora terminato..Jannik continuerà a stupirci. Atleta della settimana (donna). Odette Giuffrida (judo?): vincendo il Grand Slam di Abu Dhabi, la laziale allunga il record di medaglie Slam consecutive a 16. Un record che, almeno in campo ...