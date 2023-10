Matthew Perry | il cordoglio dl cast di “Friends”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) È stata emessa una dichiarazione congiunta A due giorni dalla morte di, attore scomparso sabato a 54 anni, è arrivato un messaggio da parte deldi. Proprio grazie alla celebre serie,è diventato famoso in virtù del suo iconico personaggio Chandler Bing. A People gli attori hanno detto: “Siamo completamente devastati dalla perdita di. Eravamo più che semplici compagni di. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”. Da capire quali siano le cause che ...