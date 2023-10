Matteo Lombardini dopo l’omicidio del padre | “Sentivo le voci che mi dicevano di uccidere”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Bergamo. “delleche mi: uccidi, uccidi”. Con queste inquietanti paroleha provato a spiegare di fronte al Gip cosa è successo sabato sera nell’appartamento al terzo piano del civico 10 G via Rossini, nella frazione Viana, in cui viveva con i genitori. Pochi minuti prima delle venti il 35enne, che soffre di problemi psichici, ha impugnato un coltello da cucina e ha sferrato diverse coltellate alGiuseppe, 72 anni, ex dipendente dell’ufficio personale dell’azienda di servizi ambientali Bas di Bergamo, fino a ucciderlo. Poi si è scagliato contro la madre, Mariangela Stella, 66 anni, che aveva cercato di difendere il marito: la donna è stata operata, è grave ma non in pericolo di vita. “Da qualche settimanadelle ...