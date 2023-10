Matteo Bocelli | la collezione Holiday di Guess lo fa sentire a casa

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il cantante, insieme a Oriola Marashi, è protagonista della nuova campagnadi. Scattata a Villa Alpebella, residenza della famiglia, è un inno in bianco e nero allo spirito sofisticato della

Applausi a scena aperta per, al Teatro San Babila di Milano e al teatro Ghione a Roma, per le due italiane del tour mondiale "A night with", prodotto e organizzato da Live Nation, che fa seguito all'uscita ...

Matteo Bocelli: «Questa è la musica a modo mio» Avvenire

MATTEO BOCELLI INCANTA ROMA E MILANO – ANDREA A ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Stile e musica si intrecciano nella nuova campagna Holiday di Guess. Protagonisti degli scatti sono infatti Matteo Bocelli e la cantante albanese Oriola Marashi, catturati attraverso la lente del duo ...Location nella quale si terrà uno spettacolo musicale in cui si esibirà Matteo Bocelli, figlio del noto tenore Andrea, e un’artista giapponese di forte grido. Ad occuparsi dell’organizzazione sarà il ...