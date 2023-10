Matrimonio in vista per Dybala | proposta alla Fontana di Trevi alla fidanzata Oriana

(Di martedì 31 ottobre 2023)inin casa Roma. Come annunciato su Instagram infatti, Pauloe la compagnaSabatini hanno annunciato che si sposeranno. Dopo 5 anni di fidanzamento, la Joya ha deciso di compiere il grande passo e faresua compagna laufficiale di. Il tutto è avvenuto ieri sera in uno dei luoghi più suggestivi della Capitale come ladi, in presenza di alcuni amici tra cui Alvaro Morata e il compagno di squadra Leandro Paredes. SportFace.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a dire "sì, lo voglio". Per la data del matrimonio è ancora presto, ma intanto l'anello e la proposta ufficiale sono arrivati nelle scorse ore e l'annuncio ...I due sono fidanzati da 5 anni. Paulo perse la testa per Oriana dopo averla vista al concerto di Ariana Grande. «Mi chiese subito di uscire, ma non sapevo chi fosse e domandai a mio padre —ha ...