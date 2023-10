Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | Thiem rimonta e batte Wawrinka a notte fonda

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una lunga settimana a. Come da tradizione gli organizzatori mettono in campo un programma piuttosto pieno sul Court Central con quattro incontri in sessione diurna e due in sessione serale. Difficile non finire in tarda serata, quando tutto fila per il verso giusto. Quando le partite si prolungano, c’è il serio rischio di finire in piena. E’ stato il caso di Dominice Stan, i quali hanno iniziato il loro match alle 23:50 per finire poco prima delle 02:30. Per la cronaca, ad aggiudicarsi questa sfida tra due ex top-5 e campioni slam, è stato il tennista austriaco con lo score di 3-6 6-3 7-5 al termine di un terzo parziale ricco di emozioni., che quest’oggi farà coppia con Jannik Sinner in doppio, ha ...