Martedi 31 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | Halloween Ends

Leggi su digital-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) su SkyUno HD (canale 301), alle 21:15, potrai immergerti nell'adrenalinico mondo di "The Informer - Tre secondi per sopravvivere" un thriller diretto da Andrea Di Stefano con un cast stellare, tra cui Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen. La trama segue un informatore dell'FBI che decide di farsi arrestare per lavorare sotto copertura e smascherare un...