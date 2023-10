Mario Sechi | la morte di Shani Louk insegna che contro il male la guerra è necessaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) A che punto è la? Ecco gli appunti sul mio taccuino: l'esercito israeliano avanza in profondità a Gaza; una soldatessa che era nelle mani dei terroristi, Ori Megidish, è stata liberata durante le operazioni di terra; i militari stanno circondando Hamas che gioca la carta della propaganda psicologica diffondendo un video con tre donne in ostaggio; il premier Benjamin Netanyahu agli appelli per il cessate il fuoco risponde che non ci sarà perché equivale “a arrendersi al terrore e questo non accadrà”;, la ventiduenne tedesco -israeliana che si sperava viva, è morta, i dettagli della sua fine sono raccapriccianti: “Questi animali barbari e sadici le hanno semplicemente tagliato la testa, mentre attaccavano, torturavano e uccidevano”, ha detto alla Bild il presidente di Israele, Isaac Herzog. Ogni fatto è una tessera del ...