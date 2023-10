Marcia | oltre 600 partecipanti al ‘The Walking Stano’ | all’evento anche i campioni olimpici

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 ottobre 2023) Una splendida giornata di sole a Palo del Colle ha accolto il 29 ottobre la manifestazione diStano”.inedito hanno partecipato i miglioritori al mondo, insieme al campione olimpico Massimo Stano e alla campionessa olimpica Antonella Palmisano. Il racconto dell’evento (fidal.it) È festa per tutti nell’ultimo appuntamento dell’evento ideato dall’oro a cinque cerchi della 20 km die già iridato della 35 km Massimo Stano che accoglie600nella sua Palo del Colle (Bari) lungo il percorso di un chilometro da ripetere per cinque volte. Tra gli appassionati di ogni età impegnati a camminare ere in una calda mattinata d’autunno, insieme al portacolori delle Fiamme Oro, ...