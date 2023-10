Manovra | Schlein | il Pd ci mette l’ascolto che dal governo è mancato

Leggi su ildenaro

Roma, 31 ott. (askanews) – "Sentiremo nel pomeriggio alcune importanti vertenze sindacali, la Magneti Marelli, la La Perla, il terzo settore e il mondo dell'associazionismo enormemente preoccupato dai tagli di questoche dopo aver colpito i più poveri cancellando il reddito di cittadinanza se la prende anche con le persone con disabilità". "Il Pd ci standoche èda parte del– ha rilanciato – e questo costruirà le nostre proposte emendative che porteremo avanti per batterci contro i tagli alla sanità pubblica, fanno i giochi di prestigio con i numeri, ma la verità è che stanno tagliando. Non si può pensare che per ridurre le liste di attesa si deve far lavorare di più il personale esistente che già rischia il burn out".