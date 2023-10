Manovra | Matera | “Per credito imposta cifra record 1 8 miliardi per il Sud”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ arrivata ieri sera al Senato la legge di Bilancio dopo la firma del capo dello Stato e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Sui 109 articoli che la compongono, mi vorrei soffermare sull’articolo 52 che sancisce un risultato straordinario sulle coperture deld’per la Zes unica del Mezzogiorno, che permetterà di acquistare impianti, attrezzature e macchinari per le aziende del Sud, già esistenti o nuove”. Lo dichiara in una nota stampa il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica. “Viene stabilito – prosegue il Senatore– un tetto massimo di 1.8di euro per sostenere le imprese del Mezzogiorno, ai quali si aggiungono 300 milioni di euro per la nuova ...