Manovra | Landini attacca | “Soffoca i lavoratori Scenderemo in piazza”

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Anche Maurizionon ci sta eapertamente lache porta la firma del governo e della maggioranza: il segretario della Cgil ne ha parlato alla ‘Stampa’ Nella giornata di ieri ci sono state alcune ed importanti modifiche per quanto riguarda la. La stessa che porta la firma della maggioranza e, soprattutto, del governo. Alcune decisioni, però, non hanno trovato per nulla d’accordo altri esponenti della politica. In primis Giuseppe Conte: il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, ha ribadito che la maggioranza si trova agli “stracci” e che questo tipo diserve solamente a far pagare nuova tasse ai cittadini. Il segretario della Cgil, Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comDello stesso parere, anche se ha utilizzato altri termini, anche Maurizio ...