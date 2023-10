Manovra e riforme | il centrodestra ri-trova la doppia convergenza Venerdì Cdm su Riforme

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Premierato, stop a senatori a vita, no a ribaltoni. Ildi governo, ha aperto la settimana politica all’insegna della rita compattezza .in Cdm arriva infatti l’intero pacchetto sulle, ma intanto è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato ladi Bilancio per il 2024. Nessuna traccia di pignoramenti forzosi La settimana politica si era chiusa all’insegna delle divisioni interne alla maggioranza di governo., ilrila compattezza, foto AnsaLadi Bilancio per il 2024 non arrivava in Parlamento e le opposizioni cavalcavano il momento. Forza Italia e Lega invece, minavano gli equilibri della coalizione ...