Manovra | Avedisco | ascoltate istanze incaricati alla vendita diretta con stralcio art 28

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (Labitalia) - ", associazione vendite dirette servizio consumatori, esprime la sua profonda gratitudine al governo per la decisione di ritirare l'art.28 della bozza didella Legge di Bilancio. Grazie all'attività portata avanti da, il Governo ha stralciato l'articolo 28 della bozza della Legge di Bilancio che avrebbe obbligato gliall'iscrizione obbligatoriaFondazione Enasarco". E' quanto si legge in una nota di. "L'articolo 28 avrebbe, infatti, creato significativi oneri finanziari e burocratici, tali da disincentivare lo svolgimento dell'attività lavorativa: un peso insostenibile per tutti gli, nonché per le aziende che operano nella ...