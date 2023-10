Manovra 2024 senza emendamenti | cosa succederà in Parlamento

(Di martedì 31 ottobre 2023) Raggiunto l’accordo di maggioranza, laarriva in’.vuol dire? Le forze che appoggiano il governo Meloni si sono impegnate a non provare a modificare un testo che diventa sostanzialmente blindato. Gli, sia alla Camera sia al Senato, ovviamente ci saranno ma saranno tutti firmati dalle forze di opposizione, che avanzeranno proposte di modifica con pochissime chance di essere accolte ma con il chiaro intento di mettere in difficoltà il governo. L’iter parlamentare non cambierà nella forma. Sarà depositato il testo della, ci sarà sia alla Camera sia al Senato un percorso scandito dalla discussione in commissione, dall’esame degli, dall’approvazione del testo ...

MILANO " A poco più di due settimane dal primo via libera in Consiglio dei ministri la legge di Bilancio arriva in Senato. Un testo da 109 articoli che la Maggioranza, come ha chiarito ieri, non ...

Manovra 2024: più soldi in busta paga, più tasse sul Superbonus, 3.600 euro di sgravi per i figli. Cosa cambia Corriere della Sera

Manovra, intesa sugli affitti brevi. Il testo firmato dal capo dello Stato ora alla prova delle ... Il Sole 24 ORE

Borse di studio per circa 10mila studenti per partecipare al progetto dell' Erasmus in Italia: secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra, infatti, i fondi (3 milioni nel 2024 ...Pensioni. Da Quota 103 all'Ape sociale. Chi potrà uscire dal mondo del lavoro nel 2024 La Relazione tecnica allegata alla legge di Bilancio inviata in Parlamento fa alcune stime ...