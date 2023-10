Manovra 2024 | ok Mattarella per invio a Camere | 109 articoli | da cedolare a Iva pannolini

(Di martedì 31 ottobre 2023) E’ stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato la, composta da 109e 6 allegati. Fra le novità del testo – che il presidente della Repubblicaha autorizzato a trasmettere al Parlamento e che è stato presentato in Senato, da dove domani partirà l’esame della legge di bilancio – l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota sullasecca per gli affitti brevi solo “in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”. Confermata quindi l’eliminazione della nuova aliquota per tutti gli immobili destinati alla locazione breve. Inoltre iper bambini tornano fra i prodotti con aliquota agevolata, anche se nelsi passerà dall’attuale 5 al 10%. Stessa aliquota per il latte in ...

Le prime anticipazioni sulla legge di Bilanciomettono in luce le nuove misure per incentivare la natalità, ma anche come questi nuovi provvedimenti escludano le oltre 5 mila madri occupate nel ...

Manovra 2024: più soldi in busta paga, più tasse sul Superbonus, 3.600 euro di sgravi per i figli. Cosa cambia Corriere della Sera

Manovra 2024, da pensioni ad affitti e fisco: tutte le novità Adnkronos

Manovra. Aaroi-Emac: “Misura colma, pronti allo sciopero” Il sindacato degli anestesisti rianimatori: “Se non sarà ritirata questa riforma iniqua, che punisce coloro i quali pagano le… Leggi ...Borse di studio per circa 10mila studenti per partecipare al progetto Erasmus in Italia: secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra, infatti, i fondi (3 milioni nel 2024 e 7 milioni.