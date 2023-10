Manovra 2024 | dai fondi per i contratti alle pensioni passando per il taglio del cuneo fiscale e bonus asilo nido Le novità

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Legge di Bilancio per l'anno, composta da 109 articoli, ha iniziato il suo iter al Senato, mettendo in luce diverse riforme significative che mirano a stabilizzare l'economia italiana, rassicurare i mercati e fornire sgravi fiscali ai cittadini. Di seguito alcune delle modifiche più rilevanti. L'articolo .

In generale le novità per il sistema agro - alimentare contenute nellasono poche e c'è ... Con la legge finanziariasi è voluto tener conto della situazione critica che attraversa il ...

Manovra 2024, 109 articoli da cedolare a Iva pannolini Adnkronos

Arrivano nuovi bonus nel 2024: tutte le novità Today.it

Maggioranza compatta e avanti tutta verso una rapida approvazione della legge di bilancio in Parlamento. Il vertice di ieri sembra aver appianato le divergenze interne alla coalizione di centrodestra.Prorogata ancora per il prossimo anno 2024 l’ape social per andare in pensione prima: ecco chi può usufruirne, requisiti e importi previsti ...