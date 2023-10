Manifestazione dell' 11 novembre | Schlein | Il futuro più sicuro è quello più inclusivo

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 "Non ci interessa competere per qualche punto percentuale nei sondaggi con le altre forze'opposizione. A noi interessa rialzare la partecipazione al voto degli italiani. Insieme agli italiani, in quella piazza costruiremo l'alternativa a questa che è la peggiore destra d'Europa, che con il suo volto feroce ha anche il coraggio di definirsi sociale, nonostante stia aumentando le diseguaglianze. Noi puntiamo a unpiù giusto. Ilpiùè propriopiù, che non lascia nessuno indietro" lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervenendo all'evento “Un'Italia più giusta è possibile”, presso il Circolo PD di via Lorenzo Ghiberti, a Testaccio, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev