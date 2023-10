Mangia senza sosta per oltre 4 ore al ristorante “all you can eat” | tiktoker cacciata dai camerieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Se non stiamo parlando di Guinness World Record poco ci manca. Madison è unadiventata virale per le sue personali sfide contro gli “all you can eat“, nonché le tipologie di ristoranti che ti permettono dire tutto quello che vuoi ad un prezzo fisso. Il contenuto è semplice: la ragazza entra all’apertura di un’attività, si registra mentre ci rimane per svariate ore,ndo in continuazione. In una clip ha mostrato di essere stata dentro ad unper ben 12 ore consecutive. Non tutti però accettano l’enorme appetito dell’influencer infatti, come mostrato in un contenuto, un capo non ha particolarmente gradito i continui rifornimenti di Madison che, dopo quattro ore e mezza di abbuffata, è stata intimidata a lasciare il locale. In questo caso, la “preda” era il...