Mangia per 4 ore e mezza di fila | ragazza cacciata da un ' All you can eat'

(Di martedì 31 ottobre 2023) Stando a quanto riportato dal quotidiano Leggo.it , lacrea contenuti sul social Tiktokndo per molte ore generose quantità di pietanze , in locali con formula a buffet. Questa volta, ...

Ragazzaoltre quattro ore in un ristorante, i proprietari la cacciano: VIDEO Spiacevole disavventurala giovane tiktoker Madison , colpevole di aver ingurgitato troppo cibo. La ragazza è ...

Mangia per 4 ore e mezza al ristorante “all you can eat”. Il ... Gambero Rosso

TikToker mangia per oltre 4 ore in un ristorante "all you can eat", i camerieri le vietano di continuare Virgilio Notizie

“Dicono che ‘ho mangiato troppo‘”, scrive Madison, “a un buffet all you can eat… forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare”, ironizza. Mentre stava per uscire dal ristorante, la creator decide lo ...Spiacevole disavventura per la giovane tiktoker Madison ... e la giovane ha chiesto spiegazioni. "Dicono che ho mangiato troppo-ha denunciato ironicamente la ragazza- forse ho preso tutto ciò che ...