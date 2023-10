Mancini ex Sismi racconta le sue missioni impossibili | dalla lotta alle Br ai “biscotti donati a Renzi”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Marcoè stato innanzitutto un servitore dello Stato. Una lunga carriera, la sua, spesa con abnegazione per proteggere i suoi connazionali, gli italiani. Loin un libro scomodo, Le regole del gioco (Rizzoli) nel quale tenta di riabilitare se stesso e il controspionaggio offensivo di cui è stato uno dei protagonisti. Un’operazione necessaria dopo la sua precipitosa caduta in seguito all’incontro nell’autogrill di Fiano con l’ex premier Matteo. Una carriera, comenel libro, che va dal settembre 1979 al luglio 2021, data del suo pensionamento forzato, e che lo ha visto vestire prima la divisa di carabiniere della Sezione speciale anticrimine e poi quelli di agente segreto nei servizi di intelligence, fino a diventare capo del controspionaggio (). L’arresto di Mikati in ...

Lo ha detto a Tgcom24 Marco, ex responsabile controspionaggio. "Questa è una guerra dei terroristi di Hamas - che non è il popolo palestinese - contro Israele. I palestinesi a Gaza - ...

Israele, Marco Mancini (ex Sismi) a Tgcom24: “Dietro l’attacco di Hamas c’è l’Iran” Fatti e Misfatti TGCOM24

Mancini (ex Sismi) racconta le sue missioni impossibili: dalla lotta ... Secolo d'Italia

Dietro l’attacco c’è l’Iran. Iran che non vuole apparire in prima persona ma che finanzia e fornisce armi ad Hamas”. Lo ha detto a Tgcom24 Marco Mancini, ex responsabile controspionaggio Sismi. (Fatti ...Non si sa mai cosa pensare dei racconti delle spie. Mentono, come mestiere comanda, per ingannare il nemico Oppure riferiscono con esattezza i fatti tali e quali, sempre come mestiere comanda, per me ...